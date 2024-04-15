Рассматривали закон об "иноагентах": видео массовой драки в парламенте Грузии

В парламенте Грузии произошла драка во время рассмотрения законопроекта об "иноагентах". Депутат от партии "Граждане" Алеко Элисашвили набросился на лидера парламентского большинства, представителя партии "Грузинская мечта" Мамуку Мдинарадзе во время его выступления.

Напомним, что в 2023 году парламент Грузии уже отклонял законопроект о прозрачности иностранного влияния. Тогда из-за него в стране вспыхнули массовые протесты.

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Подрались из-за законопроекта об "иноагентах"

В парламенте Грузии произошел конфликт во время рассмотрения законопроекта об "иноагентах". Оппозиционный депутат Александр Элисашвили напал на исполнительного секретаря партии "Грузинская мечта" и лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе во время его выступления по этому законопроекту.

Сегодня грузинские парламентарии начали повторное рассмотрение законопроекта, который был отозван в результате масштабных протестов весной 2023 года. Инициатива вновь внесена в парламент на прошлой неделе с тем же текстом, что и законопроект, который был отозван ранее.

Оппозиция выступает против принятия этого закона и рассмотрения. Там отмечают, что из-за этого Грузия будет отдаляться от ЕС. Президент страны Саломе Зурабишвили заявила, что намерена наложить вето на закон.

Так же как и при рассмотрении законопроекта прошлого года, вокруг парламента собрались протестующие.

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В Тбилиси 7 апреля прогремел мощный взрыв. Известно, что он прогремел рядом со стрельбищем и магазином оружия Battleground. В результате взрыва есть погибшие.

После выхода на Евро сборная Грузии отпраздновала выход на континентальное первенство вместе со своими болельщиками на улицах Тбилиси. Там они напомнили миру, что Абхазия и Самачабло – это не Россия.

В первый день весны активисты в Грузии решили напомнить миру о военных преступлениях России, которые та совершила в течение 30 лет. Они вывесили баннер со ссылкой на петицию, где требуют забрать членство страны-агрессора в ООН.

Этот закон очень напоминает тот, что действует в России. Согласно этому закону, СМИ и общественные организации, которые получают финансирование из-за рубежа, могут быть признаны "иностранными агентами".