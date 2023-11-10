"Неприемлемая ситуация": в Житомирском ТЦК отреагировали на драку между гражданским и военным
Источник:Житомирский ТЦК
На днях в Житомире вспыхнула потасовка между мобилизованным и представителем территориального центра комплектования. В Житомирском ТЦК отреагировали на инцидент.
Бойка, произошедшая в Житомире 8 ноября между гражданским и мобилизованным военнослужащим Житомирского ОМТЦК – неприемлемая ситуация. Ее сейчас активно раздувает враг.
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Открыто уголовное производство
Мобилизированный, который сейчас служит в роте охраны Житомирского объединенного городского ТЦ и СП, ранее защищал Украину на передовых позициях в составе 95-й отдельной бригады ДШУ и получил ранения.
После нападения он обратился с заявлением в национальную полицию. Правоохранители открыли уголовное производство. В Житомирском областном ТЦК и СП пообещали всячески способствовать расследованию этого досадного инцидента.
В Житомире мужчина напал на работника ТЦК
- К сожалению, в последнее время много скандалов с работниками ТЦК. Новый вспыхнул в Житомире 8 ноября – там избили работника Территориального центра комплектования и социальной поддержки. Вечером 8 ноября в полицию обратился работник ТЦК. Муж подал письменное заявление о том, что днем его избили во время выполнения им служебного задания в Житомире.
- В ролике видно, как молодой человек в спортивных штанах прижимает мужчину в форме к закрытым роллетам магазина и бьет. Через несколько секунд подходят другие мужчины в форме, новолуние уходит.
- Это произошло возле магазина по улице Гоголевской. Работник ТЦК и его коллеги были по служебным делам, когда на них напал неизвестный. Он избил работника ТЦК и скрылся, рассказала спикер ГУНП в Житомирской области Виктория Дубовик.