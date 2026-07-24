Бывший офицер Воздушных Сил, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский рассказал 24 Каналу, что военный рынок сегодня насчитывает более 2,5 тысяч компаний. Они не позволят Украине вернуться к старым видам вооружений.

Что изменится после назначения Драпатого

С начала 2026 года произошли активные изменения в применении некоторых средств поражения. Мы увидели middle strike и немало подобных дронов. Количество успешных ударов по территории России существенно возросло именно благодаря новому стратегическому видению. Оно заключается в том, чтобы лишить Россию экономической возможности вести войну.

Сегодня это беспокоит наших западных партнеров, ведь они рассчитывали на дальнейшую работу в этом направлении. Соответственно, они ожидают, что новый главнокомандующий Вооруженными Силами продолжит технологическое развитие,

– добавил Анатолий Храпчинский.

Не следует забывать, что мы находимся в довольно сложной ситуации, поскольку переходим от старого советского образца ВСУ к современному. Здесь стандарты НАТО нам не сильно помогают, потому что большая часть вооружения, которым мы воюем, еще не использована ни одной страной Альянса. Украина задала новый вектор развития.

"Мы – демократическое общество, а мнение людей влияет на решения президента. Это показывает, что наше общество здоровое и оно хочет правильных действий со стороны государства. Прежде всего речь идет о победе благодаря технологиям, а не за счет старых подходов и использования личного состава", – добавил бывший офицер Воздушных Сил.

Храпчинский об изменениях в военном командовании: смотрите видео

По его словам, назначение Михаила Драпатого пошло на пользу, ведь он сторонник технологической войны. Поэтому есть надежда, что мы будем двигаться в том же направлении.

"Со своей стороны скажу, что мы, как и раньше, выходили на защиту воздушного пространства, обеспечивали Силы обороны определенными средствами, так и продолжаем это делать. Видим, что потребность только увеличивается", – подытожил Анатолий Храпчинский.