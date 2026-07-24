Колишній офіцер Повітряних Сил, заступник директора компанії з виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський розповів 24 Каналу, що мілітарний ринок сьогодні охоплює понад 2,5 тисяч компаній. Вони не дадуть Україні повернутися до старих видів озброєнь.

Що зміниться після призначення Драпатого

З початку 2026 року відбулися активні зміни у застосуванні деяких засобів ураження. Ми побачили middle strike та чимало таких дронів. Кількість успішних ударів по території Росії суттєво зросла саме завдяки новому стратегічному баченню. Воно полягає в тому, щоб позбавити Росію економічної можливості воювати.

Сьогодні це занепокоює наших західних партнерів, адже вони розраховували на подальшу роботу у цьому напрямку. Відповідно вони очікують, що новий головнокомандувач Збройних Сил продовжить технологічний розвиток,

– додав Анатолій Храпчинський.

Не треба забувати, що ми перебуваємо у доволі складній ситуації, оскільки переходимо від старого радянського зразка ЗСУ до сучасного. Тут стандарти НАТО нам не сильно допомагають, бо велика кількість озброєння, яким ми воюємо, ще не використовувала жодна країна Альянсу. Україна поставила новий вектор розвитку.

"Ми демократичне суспільство, а думка людей впливає на рішення президента. Це показує, що наше суспільство здорове й воно хоче правильних дій з боку держави. Насамперед мовиться про перемогу завдяки технологіям, а не через старі підходи, застосування особового складу", – додав колишній офіцер Повітряних Сил.

Храпчинський про зміни у військовому командуванні: дивіться відео

За його словами, призначення Михайла Драпатого пішло на користь, адже він прихильник технологічної війни. Тому є сподівання, що ми рухатимемось у тому самому напрямку.

"Зі свого боку скажу, що ми як виходили на захист повітряного простору, забезпечували Сили оборони певними засобами, так і продовжуємо це робити. Бачимо, що потреба тільки збільшується", – підсумував Анатолій Храпчинський.