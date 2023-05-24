Навели шуму среди путинской орды, – легион "Свобода России" о достижениях на Белгородщине

В легионе "Свобода России" и РДК рассказали, что происходило в Белгородской области 23 мая. В частности, российские добровольцы подчеркнули, что оккупанты не нанесли им таких потерь, о которых заявляют.

Следует заметить, что после "вторжения" добровольческих группировок россиян захватчики объявили о начале плана "Эдельвейс" в Белгородской области. Он предусматривает сбор всех силовых структур России для проведения "антитеррористических действий".

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Добровольцы навели шуму в России

В легионе "Свобода России" рассказали, что сутки 23 мая были продуктивными.

Мы еще не подвели итоги дня вместе с РДК, но можем сказать, что сегодня легионеры навели шуму среди путинской орды: мы "демилитаризовали" мотострелковую роту ВС РФ, уничтожили несколько единиц их бронетехники,

– говорится в сообщении.

Бойцы добавили, что не пустословят, как кремлевские пропагандисты, приписывающие им вымышленные потери. Поэтому в ближайшее время добровольцы обещают обнародовать видео, подтверждающие их действия.

"В отличие от "героической" армии, нарисованной для отчетов плешивой моли в Кремле, войска путина за эти сутки успехами не отличились. Зато проявили выдающиеся успехи в беге на длинные дистанции. Но пока они трусливо бегают по кустам, мы движемся дальше к нашей цели: к полному освобождению России. Остаемся на связи!" – подытожили в легионе "Свобода России".

По информации журналиста Андрея Цаплиенко, добровольцы испепелили на Белгородщине российскую технику. Вскоре удалось установить ее локацию – район села Глотово.

Добровольческие формирования нанесли оккупантам потери: видео

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Россияне заявляют о потерях "украинских ДРГ"

Оккупанты продолжают заявлять, что к событиям в Белгородской области причастны не россияне, а "украинские ДРГ". Более того, минобороны страны-агрессора обнародовало видео якобы с места их ликвидации.

На нем можно увидеть поврежденную и обгоревшую технику. Однако следует отметить, что на двух пикапах можно заметить свежие надписи "За Бахмут". Очевидно, что их нанесли не добровольцы, а эту технику могли привезти из других районов боевых действий по созданию пропагандистской картинки.

Кроме приписывания потерь добровольческим формированиям, захватчики отрицают свои. В частности, губернатор Белгородщины Вячеслав Гладков заявил, что падения российского вертолета Ми-8 под Прохоровкой якобы не было.

"Мы не знаем какие колонны техники уничтожил в своих сводках господин Конашенков, но у Русского добровольческого корпуса потерь нет. P.S. Касательно гуляющих по сети фото убитых "диверсантов" – наши бойцы носят мультикам, а не пиксель. Это на заметку", – ответили на обвинения в РДК.

Среди бойцов РДК потерь нет: видео