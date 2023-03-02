"ДРГ" под Брянском: военный эксперт предположил, что запланировал Путин

В России 2 марта заявили, что "украинская ДРГ" якобы проникла на территорию Брянской области и якобы обстреляли автомобиль, в результате чего "погиб мужчина и ранен ребенок". Таким образом Кремль проверяет настроения среди россиян по поводу войны и вероятной тотальной мобилизации.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт, эксперт по международной безопасности Фонда деминициативы имени Илька Кучерива Тарас Жовтенко. По его словам, российский диктатор Владимир Путин хочет показать своему населению, что "Запад воюет против России" не только в Украине, но и в России.

К теме Путин проведет заседание Совбеза из-за "событий" в Брянской области: ВСУ опровергли упреки Кремля

Кремль проверяет настроения россиян

Жовтенко отметил, что басни об "украинской ДРГ" российские пропагандисты вбросили для того, чтобы увидеть реакцию населения страны по двум вопросам. Кремль интересуют настроения россиян по поводу объявления военного положения и тотальной мобилизации.

Такие замеры средней температуры позволят Кремлю сориентироваться, как двигаться дальше. Мы будем видеть, что будут вбрасываться разные версии, связанные с дальнейшими действиями кремлевского режима относительно этой ситуации,

– считает он.

По мнению военного эксперта, российские власти проанализируют настроения среди населения, а дальше будут создавать сценарий дальнейших действий. Он отметил, что эта провокация свидетельствует о том, что намерения России провалились не только на поле боя, но и стратегически.

"Они сейчас пытаются из этой ситуации вылепить что-то такое, что позволило бы удержаться у власти", – подчеркнул Жовтенко.

Жовтенко о провокациях Кремля: смотрите видео

Россия делает упреки о борьбе с Западом

Тарас Жовтенко подчеркнул, что Путин пытается убедить население страны, что важно бороться с "коллективным Западом".

Как предположил военный эксперт, после заявлений о якобы "украинской ДРГ" будут вбрасываться нарративы, что Запад воюет с Россией не только на территории Украины, но и в самой России.

"Русский режим будет смотреть, насколько это работает, где нужно подкорректировать, какой сюжет нужно придумать", – отметил Жовтенко.

"Украинская ДРГ" под Брянском: коротко