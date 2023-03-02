Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив військовий експерт, експерт з міжнародної безпеки Фонду демініціативи імені Ілька Кучеріва Тарас Жовтенко. За його словами, російський диктатор Владімір Путін хоче показати своєму населенню, що "Захід воює проти Росії" не тільки в Україні, але й у самій Росії.

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Кремль перевіряє настрої росіян

Жовтенко зазначив, що байки про "українську ДРГ" російські пропагандисти вкинули для того, щоб побачити реакцію населення країни щодо двох питань. Кремль цікавлять настрої росіян щодо оголошення воєнного стану та тотальної мобілізації.

Такі заміри середньої температури дозволять Кремлю зорієнтуватися, як рухатись далі. Ми будемо бачити, що будуть вкидатися різні версії, які пов’язані з подальшими діями кремлівського режиму щодо цієї ситуації,

– вважає він.

На думку військового експерта, російська влада проаналізує настрої серед населення, а далі буде створювати сценарій подальших дій. Він зауважив, що ця провокація свідчить про те, що наміри Росії провалились не тільки на полі бою, але й стратегічно.

"Вони зараз намагаються з цієї ситуації виліпити щось таке, що дозволило б далі втриматись при владі", – наголосив Жовтенко.

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Росія робить вкиди про боротьбу із Заходом

Тарас Жовтенко підкреслив, що Путін намагається переконати населення країни, що важливо боротися із "колективним Заходом".

Як припустив військовий експерт, після заяв про нібито "українську ДРГ" будуть вкидатися наративи, що Захід воює з Росією не тільки на території України, але й у самій Росії.

"Російський режим буде дивитися, наскільки це працює, де треба підкоригувати, який сюжет треба вигадати", – зазначив Жовтенко.

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