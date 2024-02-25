Возможно ли наступление России с Севера: Буданов дал четкий ответ о деятельности ДРГ
Россия не планирует открывать против Украины новый фронт. В то же время активность ДРГ остается лишь активностью ДРГ – это нельзя называть масштабными боевыми действиями.
Об этом заявил глава ГУР Кирилл Буданов на полях форума “Украина. Год 2024” – передает 24 Канал. По его словам, о новых угрозах говорят постоянно.
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Буданов о ДРГ
Кирилл Буданов отметил, что в течение двух лет постоянно ведутся разговоры о возможности открытия еще одного фронта Россией. Однако глава разведки отмечает – угрозы нет.
В то же время комментируя работу ДРГ на Севере, например в Сумской области, Буданов отметил, что это другая история.
Я оцениваю ДРГ как ДРГ. Они как называются, так и отвечают. Мы используем ДРГ, противник использует ДРГ. Это не масштабное ведение боевых действий,
– подчеркнул глава ГУР.
Другие заявления Буданова
- Кирилл Буданов прокомментировал материал Reuters, в котором утверждается, что Иран передал России сотни баллистических ракет. Глава ГУР четко очертил, что Иран не поставлял стране-агрессору этого вооружения. В то же время враг действительно использует ракеты из КНДР, однако не в больших масштабах.
- Также глава разведки прокомментировал смерть Навального. Буданов сообщил, что по данным ГУР российский оппозиционер действительно умер от отрыва тромба – как и утверждала пропаганда врага. После этого все же начали появляться и другие версии.
- Глава ГУР Кирилл Буданов отметил, что успехами ВСУ и ГУР в Крыму мы обязаны его жителям. Он анонсировал, что российских захватчиков ожидают новые "сюрпризы" на оккупированном полуострове, и намекнул, что марафон "хлопка" на Крымском мосту не завершен.