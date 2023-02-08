Враг готовил ДРГ, а украинские защитники уничтожили их плавсредства, – Гуменюк

Из-за штормовой погоды Россия уменьшила количество своих кораблей в море. Таким образом, оккупантам стало труднее проводить воздушную разведку.

Об этом в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сообщила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает 24 Канал.

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Какая ситуация на Юге

Гуменюк отметила, что пользуясь такой природной паузой ВСУ отрабатывают боевые задачи. Также она подчеркнула, что, к сожалению, враг продолжает обстреливать деоккупированные правобережные населенные пункты.

Наша контрбатарейная борьба достаточно мощная. Нам удалось уничтожить те малые плавсредства, которые враг подготовил ДРГ. Их было 7 штук. Нам удалось повредить установки типа "Град". Ими из Олешек обстреливался Херсон,

– рассказала Гуменюк.

ВСУ останавливают вражескую ДРГ на границе