Оккупанты расстреляли брата и сестру в Сумской области: появились подробности трагедии
Источник:Офис Генпрокурора
В приграничных регионах Украины россияне устраивают диверсии. Во время одной из них оккупанты убили гражданских в Сумской области.
На Сумщине в результате обстрела оккупантов погибли двое гражданских. По этому факту приступили к расследованию.
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Россияне расстреляли автомобиль
При процессуальном руководстве Сумской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством.
Правоохранители установили, что утром 27 января 2024 года оккупанты обстреляли транспортное средство с гражданскими, которые ехали по дороге между двумя селами Хотинской общины Сумского района. В машине находились 54-летний мужчина и его 68-летняя сестра. Они оба погибли.
Правоохранители фиксируют последствия обстрелов. Также жителей приграничных территорий призывают быть осторожными и эвакуироваться в случае необходимости.
Брата и сестру убила вражеская ДРГ
- В Сумской ОВА сообщили, что утром 27 января вражеская разведывательно-диверсионная группа жестко и цинично расстреляла брата и сестру из Хотинской общины. Они проживали в селе Андреевка Сумского района, что в 5-километровой приграничной зоне.
- В ОВА не предоставили подробностей трагедии, однако выразили соболезнования родным и близким погибших.
- Военная администрация призвала людей эвакуироваться из 5-километровой приграничной зоны Сумской области.