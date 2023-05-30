Российская ДРГ пыталась пройти через границу Украины в Харьковской области, – Генштаб

Российские оккупанты продолжают вести захватническую войну, обстреливая мирные города и села нашей страны. Чтобы проводить свою подрывную разведывательную деятельность, они решили отправить одну из своих ДРГ через госграницу Украины возле села Зеленое Харьковской области.

Украинские защитники сделали все, чтобы не пустить окупантов на территорию нашего государства. Кроме этого, страна-агрессорка нанесла очередной массированный удар по Украине, в частности, по Киеву, применив ударные БПЛА "Shahed-136/131". 29 из 31 беспилотника уничтожили наши защитники.

В течение этих суток враг нанес 44 авиационных и 1 ракетный удар, а также совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Украины и позициям наших войск. В общей сложности подразделения Сил обороны отразили 11 вражеских атак на Востоке Украины.

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Что происходило на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается постоянной. Признаков формирования наступательных группировок – не выявили.

На Северском и Слобожанском направлениях враг продолжает сохранять военное присутствие на границе с Украиной. Также россияне нанесли авиационный удар вблизи села Уды Харьковской области. Кроме того, они совершили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов.

Янжуловка, Карповичи Черниговской области;

Середина-Буда, Фотовыж, Большая Писаревка Сумской области.

На Купянском направлении российская армия вела безрезультативные наступательные действия западнее Масютовки Харьковской области и в направлении Новоселовского Луганской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись следующим населенным пунктам:

Каменка;

Новомлынск;

Двухлетняя;

Западное;

Кисловка;

Котляровка;

Берестово в Харьковской области.



Силы Обороны продолжают освобождать украинские земли от оккупантов / Фото Генштаба ВСУ

На Лиманском направлении противник никаких наступательных действий – не производил. Несмотря на это, он нанес авиационных ударов возле Белогоровки Луганской области и Ямполевки Донецкой области. Артиллерийские обстрелы подверглись:

Невское, Белогоровка Луганской области;

Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении захватчики тоже не наступали. Однако они нанесли авиационный удар по селу Веселое и осуществили ракетные обстрелы в районе Нью-Йорка, что на Донбассе. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали:

Орехово-Василовка;

Богдановка;

Хромовое;

Ивановское;

Белая Гора;

Северное;

Железное;

Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении россияне вели наступательные действия в направлении Северного, однако успеха не имели. К тому же они нанесли авиационные удары под Авдеевкой и осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов:

Авдеевка,

Орловка,

Первомайское,

Нетайлово Донецкой области.



Вооруженные Силы ликвидируют оккупантов на Востоке Украины / Фото Госпогранслужбы

На Марьинском направлении наши защитники отразили все атаки противника вблизи Марьинки, а также в направлении населенных пунктов Победа и Новомихайловка. Вместе с тем враг нанес авиационный удар по Марьинке, а также обстрелял из артиллерии Георгиевку и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг нанес авиационный удар у Великой Новоселки. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Золотая Нива и Шахтерское в Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях оккупант продолжает вести оборонительные деяния. Нанес авиационный удар в районе Орехова Запорожской области. Совершил обстрелы населенных пунктов:

Зеленое Поле, Новополье, Темировка Донецкой области;

Ольговское, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Новоандреевка и Степное Запорожской области;

Садовое, Камышаны, Кизомис Херсонской области.

Авиация сил обороны за 30 мая нанесла 8 ударов по местам сосредоточения личного состава и военной техники русской армии. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления, район сосредоточения живой силы, 4 артиллерийских подразделения на огневых позициях, зенитно-ракетный комплекс, 3 состава горюче-смазочных материалов и 1 станцию радиоэлектронной борьбы оккупантов.



Вооруженные Силы героически защищают наше государство / Фото Генштаба ВСУ