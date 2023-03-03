Власть в России изменится именно так, - Фейгин о событиях под Брянском

Российские пропагандисты и губернатор Брянской области 2 марта заявили, что на территорию одного из российских сел проникла "украинская ДРГ", однако это больше похоже на российскую провокацию. Пока это выглядит как символический намек Кремлю, о массовости таких инцидентов говорить не приходится.

Об этом 24 Каналу сообщил российский правозащитник Марк Фейгин. Он считает подобные вооруженные выступления единственным возможным путем свергнуть российскую власть.

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Ситуация доказала, что на территории России оказываются, могут появиться вооруженные люди, с которыми не просто договориться, а тем более угрожать им, заметил Фейгин. Поэтому у россиян произошла такая истерическая реакция: "повело холодком конца".

Сегодня там 6, 10, 20, не знаю, сколько их там, а завтра – тысяча, завтра это вообще в Москве появится. Это безусловно то, чего больше всего боится Кремль – вооруженного сопротивления,

– добавил говорящий.

Новое явление

Так называемые местные либералы также опасаются подобных событий, сообщил оппозиционер. Они до сих пор надеются, что все изменится каким-то волшебным мирным путем.

Этого не будет, власти в России изменятся именно таким путем, если у них сейчас есть шанс измениться. Никакого другого шанса нет и не будет, эти иллюзии ничтожны,

– подчеркнул правозащитник.

Он добавил, то, что россияне взялись за оружие – это совершенно новое явление, на территории России такого не было давно. Он не уверен, что могут появиться целые армии ополченцев, но редкие случаи уже свидетельствуют о появлении нового нарратива в сопротивлении режиму.

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