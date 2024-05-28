"Видела" на 6000 километров: чем важна атака на РЛС "Воронеж-М" в Орске

Атака дроном на радиолокационную станцию "Воронеж-М" в российском Орске была очень сложной задачей. А поражение таких РЛС противника имеет большое значение.

Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан, заметив, что, зная особенности этих станций, наши специалисты нанесли поражение.

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Чем важна атака на РЛС в Орске

Полковник запаса отметил, что в рамках атаки беспилотника на РЛС "Воронеж-М" одновременно произошли 3 знаковых вещи. Так, впервые дрон ГУР преодолел расстояние в 1800 километров.

Это очень сложная задача,

– сказал Свитан.

По словам военного эксперта, операторы и инженеры, которые готовили эту машину, являются специалистами высочайшего уровня.

Во-вторых, подчеркнул он, дрон дошел до Орска, то есть мы уже достаем до Урала. А на дальности до 2000 километров расположены основные военные заводы России, которые производят технику, боеприпасы и готовят личный состав.

Чем особенна РЛС "Воронеж-М"

Свитан объяснил, что "Воронеж-М" – станция дальнего загоризонтного контроля. Есть 3 модификации таких РЛС: метрового, дециметрового, сантиметрового диапазонов. А пораженная "Воронеж-М" работает в метровом диапазоне, то есть большой дальности.

До 6000 километров она "видела",

– заявил полковник запаса.

Он отметил, что эта станция давала возможность россиянам видеть восходящие траектории наших баллистических ракет и взлетавшие самолеты. Поэтому для нас очень важно уничтожить именно эти станции россиян перед заходом в Украину большого количества ракет ATACMS и истребителей F-16.

По его словам, у противника есть более 10 таких станций, они разбросаны по всей территории России. У РЛС "Воронеж-М" одна проблема – она "не видит" рядом с собой, поэтому несколько сотен километров являются мертвой зоной.

Зная особенности этих станций, отметил Свитан, наши специалисты нанесли поражение. Это еще не полное уничтожение данной РЛС, но, вероятно, в ближайшее время услышим о новых ударах по ней.

Он добавил, что такие станции имеют еще и непосредственное отношение к ядерной безопасности России. Если будет уничтожена эта РЛС, российские ЗРК не смогут перехватить баллистические ракеты, которые могут нести, в том числе и ядерные боеголовки.

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