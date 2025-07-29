В 2023 году у россиян на вооружении появился новый ударный дрон "Италмас". Этот беспилотник способен преодолевать расстояние 200 километров и является симбиозом "Ланцета" и "Шахеда".

Настоящей бедой "Италмас" стал для Сум. Украинский город враг фактически превратил в тестовый полигон для испытаний своего БПЛА. На этом подчеркивает специалист по радиосвязи "Флеш", передает 24 Канал.

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Как бороться с российским дроном "Италмас"?

Эксперт предупреждает, что этот опыт, несомненно, оккупанты перенесут на другие фронты.

"Флеш" объясняет, что "Италмас" передает аналоговую картинку пилоту, который им управляет. Помешать ему это делать может комплекс РЭБ. Впрочем, украинские силы это почему-то не делают.

Возможно уже надо думать глобально о создании решения (плана) для прикрытия прифронтовых городов?,

– написал аналитик.

Российский "Италмас" терроризирует Сумы: смотрите видео

Заметим, что для работы непосредственно на поле боя или в прифронтовой линии дальность пуска 200 километров является значительным преимуществом, ведь позволяет оставаться операторам в безопасности и не учитывать угрозу, например, от HIMARS.

К слову, Россия использовала экспериментальный дрон против Одесской области. Он может представлять угрозу для южных регионов.