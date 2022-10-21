Маленький но смертоносный: дрон-камикадзе DefendTex Drone-40 может помочь ВСУ уничтожать врага

Самый популярный дрон-камикадзе – Switchblade и Fenix Ghost. ВСУ показали, что такие дроны можно смастерить из подручных средств, поэтому начали появляться видео работы гражданских дронов, которые сбрасывают на оккупантов гранаты или самодельные взрывные устройства.

Недавно австралийская компания DefendTex показала новую разработку – миниатюрный, но очень смертельный боражирующий боеприпас Drone-40. Его габариты – размер 40 мм граната для подствольного гранатомета. Однако, он может выполнять и функции дрона.

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Представили этот баражирующий боеприпас совсем недавно, в 2019 году на конференции ССО США. Разработчики предлагают целую концепцию, на базе которой можно создавать баражирующие боеприпасы самого разного размера.

Именно Drone-40 совместим со многими 40 мм гранатометами. Дрон можно запустить из гранатомета или другой пусковой установки, далее снаряд выпускает собственные крылья и баражирует в воздухе.

Кроме того, технологии этого вооружения позволяют ему самостоятельно искать цели и осуществлять разведку. А в некоторых комплектациях дрон можно даже запрограммировать на конкретную цель.

В чем инновация DefendTex Drone-40

Главная часть боеприпаса – это модуль полезной нагрузки. Ведь Drone-40 должен нести на себе боевые части разных типов.

Разработчики уверяют, что можно использовать осколочные, бронебойные, дымовые и другие боевые части. Кроме того, есть даже возможность оснащения разведывательной системой со специальной камерой или специальной головкой предназначенной для атаки конкретно на дроны. Но деталей о том, как работает такая боеголовка пока не разглашают.

Технические характеристики дрона-камикадзе

Тактико-технические характеристики Drone-40 / Скриншот из программы

В его цилиндрическом корпусе спрятаны все необходимые системы, в частности, 4 раскладных опоры с электродвигателями. Внутри также устройства для управления и аккумулятор, а полет осуществляется благодаря четырем моторам, которые крутят винты.

Какие цели доступны для этого дрона-камикадзе

Управлять им можно с пульта или задавать маршрут – все это благодаря спутниковой навигации. Расправляющиеся в полете винты и опоры делают Drone-40 похожим на квадрокоптер.

Выпуск о самом маленьком в мире дрон-камикадзе DefendTex Drone-40: смотрите видео



В первую очередь, как говорят разработчики, такие боеприпасы пригодятся пехотным подразделениям и подразделениям специального назначения.

Это быстрый и надежный источник разведки, его можно запустить над врагом и наблюдать или же направить на уничтожение.

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Кроме того, разработчики предлагают разное количество и виды боевых частей, чтобы уничтожать можно было не только живую силу, но и укрепление или легкую бронированную технику. Всё зависит от типа задач.

В настоящее время Drone-40 стоит около 1 тысячи долларов, но его планируют удешевить. Если все удастся, то он станет самым дешевым боражирующим боеприпасом в мире. Это уникальный случай в рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками.

Где раньше использовали Drone-40

Сегодня единственное официальное использование этих дронов замечали только за британскими военными. Они тестировали их в рамках антитеррористических миссий на Мали.

Системы Drone-40 постоянно улучшаются и совершенствуются. Сегодня даже есть варианты мини-РЭБ-ов и лазерных целеуказателей для обозначения целей.

В рамках стратегического партнерства Украины с США и союзниками ВСУ должны получить такие системы. Они особенно пригодятся на тех участках фронта, где российские военные пытаются идти в наступление.

Именно ВСУ показали, что баражирующие боеприпасы в российско-украинской войне – это очень опасное оружие. А в умелых руках оно превращается в инструмент, приносящий победу практически в любом противостоянии.