Россия запустила производство аналогов иранских "Шахедов": в ISW раскрыли детали

Аналитики американского Института изучения войны 19 января в отчете рассказали, что россияне запустили производство аналогов иранского дрона-камикадзе типа "Шахед". Этот беспилотник получил название "Ястреб".

По данным экспертов, "Ястреб" имеет дальность полета 350 километров и боевую часть в 800 килограммов. Занимается выпуском этих российских беспилотников конструкторское бюро "Стратим".

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Аналитики ISW, со ссылкой на заявление представителей конструкторского бюро "Стратим", отметили, что захватчики будут использовать БПЛА "Ястреб" как приманку для отвлечения украинских систем ПВО.

Продолжаются летные испытания прототипа, и что в первой половине 2024 года планируется начать летные испытания готового, доработанного продукта,

– подчеркнули эксперты.

В Институте изучения войны также рассказали, что министр обороны России Сергей Шойгу посетил Государственное машиностроительное конструкторское бюро "Радуга", являющееся дочерним предприятием Корпорации тактического ракетного вооружения. Согласно сообщению, визит состоялся 18 января.

"Раньше Шойгу дал предприятию задачу увеличить дальность полета неустановленного оружия с 250 до более 300 километров. Генеральный директор КТРВ Борис Обносов сказал, что предприятие уже испытало оружие с дальностью полета 310 километров", – подчеркнули в ISW.

По словам аналитиков, ГосМКБ "Радуга" удалось снизить себестоимость производства этого оружия. Кроме того, они также значительно увеличили боеголовку с 450 до 800 килограммов.

Кроме того, Генеральный директор государственного предприятия "Радуга" Сергей Богатиков поделился тем, что предприятие приняло ряд важных мер по активизации деятельности, в частности, существенное увеличение штата работников, приобретение современного испытательного оборудования и инструментов, расширение производственных площадей, установление 12-часовых смен.

В ISW подчеркнули, что именно эти шаги позволили ГосМКБ "Радуга" работать круглосуточно и впоследствии наращивать объемы производства. В конце концов заявления Богатикова и некоторые факты свидетельствуют, что с начала полномасштабного вторжения России, ГосМКБ "Радуга" увеличило объемы производства высокоточного оружия в восемь раз.

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