За даними експертів, "Яструб" має дальність польоту 350 кілометрів і бойову частину у 800 кілограмів. Займається випуском цих російських безпілотників конструкторське бюро "Стратім".

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Аналітики ISW, з посиланням на заяву представників конструкторського бюро "Стратім", зазначили, що загарбники будуть використовувати БпЛА "Яструб" як приманку для відволікання українських систем ППО.

Наразі тривають льотні випробування прототипу, і що в першій половині 2024 року планується розпочати льотні випробування готового, доопрацьованого продукту,

– підкреслили експерти.

В Інституті вивчення війни також розповіли, що міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу відвідав Державне машинно-конструкторське бюро "Радуга", яке є дочірнім підприємством Корпорації тактичного ракетного озброєння. Згідно з повідомленням, візит відбувся 18 січня.

"Раніше Шойгу дав підприємству завдання збільшити дальність польоту невстановленої зброї з 250 до понад 300 кілометрів. Генеральний директор КТРВ Боріс Обносов сказав, що підприємство вже випробувало зброю з дальністю польоту 310 кілометрів", – підкреслили в ISW.

За словами аналітиків, ДержМКБ "Радуга" вдалося знизити собівартість виробництва цієї зброї. Крім того, вони також значно збільшили його боєголовку з 450 до 800 кілограмів.

Крім того, Генеральний директор державного підприємства "Радуга" Сєргєй Богатіков поділився тим, що підприємство вжило ряд важливих заходів для активізації діяльності, зокрема, суттєве збільшення штату працівників, придбання сучасного випробувального обладнання та інструментів, розширення виробничих площ, встановлення 12-годинних змін.

В ISW наголосили, що саме ці кроки дозволили ДержМКБ "Радуга" працювати цілодобово та згодом нарощувати обсяги виробництва. Зрештою, заяви Богатікова і деякі факти свідчать про те, що з початку повномасштабного вторгнення Росії, ДержМКБ "Радуга" збільшило обсяги виробництва високоточної зброї у вісім разів.

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