Россия похвасталась массовым производством "Ланцетов": в ГУР оценили угрозу
Оккупанты уверяют, что им удалось в 50 раз нарастить производство беспилотников типа "Ланцет", несмотря на санкции. В Главном управлении разведки прокомментировали эту информацию.
Заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий отреагировал на новости о якобы наращивании захватчиками производства дронов-камикадзе в одном из свежих интервью, которое транслировали в эфире телемарафона "Мы – Украина". Об этом сообщает 24 Канал.
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Цель – оборвать логистические каналы
Как отметил представитель разведки, Украина расценивает "Ланцеты" как дроны-камикадзе, способные наносить удары на тактическую глубину. Вместе с тем, действительно, производство таких БПЛА не слишком сложное.
Сегодня мы это действительно признаем. Это (дрон типа "Ланцет" – 24 Канал) одно из эффективных средств поражения России на тактическую глубину. Производство не очень сложное. Здесь будет многое зависеть от того, насколько много иностранных компонентов в таком вооружении.
По словам Скибицкого, сейчас все усилия Украины направлены на перекрытие каналов поставок иностранных компонентов в Россию. "И это работает. По некоторым видам вооружения. По высокоточным ракетам есть результат", – подчеркнул он.
Прекращается поставка иностранных компонентов. Россия пытается их заменить своими аналогами. Но точность и эффективность такого оружия уж точно меньше, чем это было в самом начале.
В то же время представитель ГУР констатировал, что чипы из стиральных машин не годятся для производства высокотехнологичного оружия, в частности, скажем, современных систем навигации наведения. Поэтому захватчики зря воровали стиральные машины в марте прошлого года.
Угроза для энергоинфраструктуры
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат недавно говорил о том, что враг наращивает производство вооружения. В частности:
- в России продолжается строительство заводов по производству FPV-дронов;
- оккупанты увеличивают производство беспилотников типа "Ланцет";
- захватчики планируют наладить производство дронов типа "Шахед".
Это один из сигналов относительно того, что уже осенью могут возобновиться удары по энергетической инфраструктуре нашего государства. Вероятно, захватчики снова постараются погрузить Украину в тотальную тьму.