Россияне атаковали Харьков беспилотником "Молния": что известно

Российская армия снова ударила по Харькову беспилотником типа "Молния-1". Это оружие враги уже применяли по городу в ноябре.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу города Харьков Игоря Терехова.

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Вражеская атака по Харькову 18 декабря

Утром 18 декабря российские оккупанты нанесли удар по Салтовскому району Харькова. Для атаки враг применил дешевый беспилотник типа "Молния-1".

К счастью, обошлось без жертв и пострадавших,

– написал в Телеграме Игорь Терехов.

Что известно о БпЛА "Молния-1"

Российский БпЛА типа "Молния" изготовлен из фанеры, пенопласта и алюминиевых труб. Работает на китайской электронике.

Дрон оснащен системой автопилота, но управляется пилотом вручную.

БпЛА может нести 5-7 килограммов взрывчатки.

Эффективность БпЛА "Молния" является примерно такой же, как у FPV-дронов, попасть может один из восьми.

Впервые о разработке и применении такого типа беспилотников Россия сообщила летом 2024 года.

Напомним, ранее Россия атаковала Харьков дроном "Молния-1" 12 ноября. Тогда беспилотник также взорвался в Салтовском районе Харькова. В результате атаки был поврежден дом, а две женщины получили ранения.