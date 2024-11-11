В российских дронах-приманках "Пародия" обнаружили компоненты из 4 стран – ГУР

Имитационные дроны России, упавшие в Молдове 10 ноября, содержат детали из Китая, США, Швейцарии и Тайваня. Эти устройства используют для обмана ПВО Украины.

Об этом рассказал 24 Канал со ссылкой на Главное управление разведки Министерства обороны Украины. 10 ноября два таких дрона были обнаружены после падения на территории Молдовы.

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Фанерные дроны как способ отвлечения ПВО

В октябре 2024 года Россия применила более 2 тысяч беспилотников против Украины, из которых половина – имитационные дроны-приманки, имеющие целью отвлекать украинскую противовоздушную оборону.

Одним из таких является дрон "Пародия" – дешевый и легкий аппарат, что радиолокационно имитирует более опасные дроны типа Shahed-136 и "Герань-2".

Иностранные компоненты в российских "пародиях"

Несмотря на примитивную конструкцию, "Пародия" оснащена иностранными деталями, что свидетельствует о неспособности России изготавливать даже базовые компоненты для подобных БПЛА.

Состав фальш-дрона / Фото ГУР

Модуль полетного контроллера содержит компоненты производства компаний из Китая, США, Швейцарии и Тайваня, среди которых – Texas Instruments, STMicroelectronics, InvenSense и другие.

К слову, на портале War & Sanctions можно ознакомиться с более подробной информацией об иностранных составляющих в российских дронах и другой военной технике.