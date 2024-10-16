Россия модернизировала свой ударный дрон "Шахед", – ISW

Россияне модернизировали свой ударный дрон-камикадзе типа "Шахед". Теперь российские беспилотники летают быстрее и на большую высоту.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны. В целом враг применяет "Шахеды" для атаки Украины почти каждую ночь.

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Что известно о новой модернизации "Шахедов" россиянами

В отчете ISW приводится информация от военнослужащего мобильного подразделения противовоздушной обороны Вооруженных Сил Украины.

Военный подчеркнул, что российские беспилотники "Шахед" изначально характеризовались низкой скоростью, ограниченной маневренностью и способностью летать на малых высотах. Однако, по его словам, недавняя модернизация компонентов российских беспилотников улучшила их характеристики, что позволило дронам летать быстрее и на больших высотах.

Как сообщает защитник, в ответ на эти достижения украинские мобильные огневые группы также усовершенствовали свое оборудование и тактику, успешно противодействуя вражеским БпЛА.

К слову, в Украине ночью 14 октября россияне впервые за 48 дней не атаковали Украину "Шахедами". В то же время в Воздушных силах не комментировали, с чем может быть связано внезапное затишье со стороны оккупантов.