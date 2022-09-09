Дрон снял кадры толпы у Букингемского дворца после смерти Елизаветы II
Источник:Anadolu Agency
В Великобритании траур из-за смерти королевы Елизаветы II. К Букингемскому дворцу приходит все большее количество неравнодушных, которые несут к воротам резиденции покойной королевы цветы.
В сети опубликовали кадры из Лондона, которые сняли на дрон. На них видна толпа, пришедшая к воротам Букингемского дворца.
Обратите внимание Премьер-министру сообщили о смерти королевы в 16:30, – официальный спикер
Трогательные кадры из Лондона
Смерть королевы Елизаветы на 97 году жизни стала трагедией для британцев. В стране после смерти монарха объявили 10-дневный траур по Ее Величеству.
После официального сообщения о смерти королевы, над резиденцией Королевской семьи – Букингемским дворцом – спустили флаг в знак траура.
Тысячи людей пришли к воротам дворца, на которых появилось официальное сообщение о смерти Елизаветы II – королевы, правившей страной более 70 лет.
Трогательные кадры из Букингемского дворца: смотрите видео
Главное о смерти королевы Елизаветы
8 сентября стало известно о резком ухудшении состояния здоровья королевы Елизаветы II. В замок Балморал в Шотландии, где находилась Ее Величество, прибыли члены Королевской семьи.
Вечером появилось официальное сообщение о том, что королева Елизавета II скончалась. Теперь британский престол унаследует ее сын – 73-летний принц Чарльз.
Иностранные лидеры, политические и религиозные деятели выражают свои соболезнования Королевской семье в связи с этой утратой. Среди отреагировавших на смерть монарха – президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская.
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