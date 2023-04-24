Разведка знала, где будет Путин: СМИ заявили, что дрон под Москвой был "сюрпризом" для бункерного

Новая рабочая неделя для граждан страны-террористки началась с тревожной новости (к слову, россиянам "светят" только такие). Под Москвой 24 апреля упал БПЛА с 17 килограммами взрывчатки. Журналист Юрий Романенко заявил, что дрон летел не просто так.

Российские пропагандисты уже причитают из-за падения БпЛА. Прокремлевские "помойки" заявили, что дрон упал, зацепившись за деревья.

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Что говорит журналист Романенко

Журналист Юрий Романенко заявил, что дрон летел не случайно. Еще на прошлой неделе украинские разведчики узнали: Владимир Путин поедет в индустриальный парк в Руднево.

Наши соответственно запустили дрон-камикадзе, пролетевший все ПВО России, и упал неподалеку от индустриального парка. Когда с утра стало известно о дроне, в Кремле начался не шуточный переполох,

– заявил Романенко.

Теперь бункерный дед еще больше опасается за свою безопасность. Дмитрий Песков уже объявил об изменении графика работы Путина. Кроме того, в Кремле начались серьезные проверки.

Подробности от Воздушных сил

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – отреагировал на падение БпЛА. Он заявил, что 17 килограммов взрывчатого вещества, которыми был начинен беспилотник – это серьезная угроза для любого объекта.

По словам Игната, российские "Ланцеты", которыми оккупанты атакуют нашу военную технику, несут от 1,5 до 3 килограммов взрывчатки. Спикер Воздушных сил ВСУ добавил: может показаться, что это немного. В то же время, если попасть в уязвимое место на технике, то это может привести к детонации боекомплекта.