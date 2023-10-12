У президента Румынии отреагировали на новое падение дрона России
Минобороны Румынии подтвердило, что на их территории обнаружили воронку от беспилотника. Президент страны заявил, что падение вражеских дронов увеличивает риск эскалации.
В канцелярии президента Румынии отметили, что 12 октября состоялось заседание Высшего совета обороны страны во главе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Это случилось после ночной атаки России по Одесской области.
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Что заявили в Румынии из-за падения вражеских дронов
На заседании Высшего совета обороны Румынии обсудили очередное падение российского дрона на территории их страны.
Ужесточение атак российских беспилотников на украинские морские и речные порты в Черноморском регионе еще больше приблизило войну к границам Румынии. Случаи падения фрагментов беспилотников на территорию нашей страны, а значит и НАТО, увеличили риск эскалации,
– заявили в канцелярии президента.
Там заверили, что они "постоянно и подробно" информируют своих союзников и партнеров, в том числе и стратегических, о развитии событий и их потенциальном влиянии.
Клаус Йоханнис заверил, что они получили значительную политическую и практическую поддержку со стороны всех членов Альянса и партнеров. Она включала в себя и воздушное патрулирование и наблюдение за воздушным пространством над Черным морем.
Вражеский дрон снова упал в Румынии
- Россия еще вечером 11 октября запустила с северного и южного направлений, а именно из Белгородской области России и мыса Чауда в Крыму дроны-камикадзе типа "Шахед".
- Воздушные силы ВСУ рассказали, что сбивали вражеские дроны над 6 областями Украины. Наши военные зафиксировали запуск врагом 33 беспилотника типа "Шахед". Из них 28 – сбили наши военные.
- К сожалению, оккупанты попали по Одесской области. В частности, зафиксировали повреждения припортовой инфраструктуры и жилых домов в Измаильском районе. Там загорелись пожары, которые спасатели ликвидировали.
- Впоследствии в Минобороны Румынии заявили, что обнаружили воронку от беспилотника. В ведомстве пояснили, что, возможно, на месте падения был взрыв при столкновении. Воронку нашли в растительном массиве у правого берега от Килийского рукава. Это ориентировочно в 3 километрах к западу от румынской деревни Плаур.