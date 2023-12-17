Долетели до Волгограда: в России заявили о массированной атаке дронами на несколько областей

В России ночью против 17 декабря было неспокойно. Там заявляют о массированной атаке ударных дронов сразу на несколько регионов.

Российские СМИ пишут, что несколько областей оказались под прицелом дронов. Там уже окрестили это "нападением киевского режима", передает 24 Канал .

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Россию якобы атаковало более 30 БПЛА

Во враждебном минобороны написали, что над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями сбивали беспилотники. Речь идет сразу о 33 ударных дронах самолетного типа, как "перехватили".

Губернаторы Волгограда и Ростова сообщают об успешной работе ПВО и отсутствии каких-либо жертв или разрушений. В частности над Волгоградской областью якобы сбили 2 БпЛА. Деталей ущерба над другими областями России пока нет.

В сеть попало видео дрона в Ростовской области.

Дрон в Ростовской области: смотрите видео

Однако оккупанты, вероятно, снова будут утверждать, что ничего не происходит и будут заявлять о колоссальных успехах работы противовоздушной обороны, однако обычные россияне еще во время так называемой атаки обсуждали "хлопки".

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