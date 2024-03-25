Генштаб Эстонии заявляет, что Россия начала применять больше артиллерии и дронов на фронте

По словам начальника Генштаба Эстонии, российские войска увеличили использование артиллерии и беспилотников на поле боя. Однако прогресс врага остается незначительным.

Собственно, полковник Ээро Ребо сделал важное заявление. Он отметил, что россияне достигли лишь малого продвижения на линии соприкосновения в Украине, несмотря на увеличение количества артиллерии и активного использования дронов.

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Кремль наращивает мощности

По словам Ребо, украинские защитники эффективно противостоят врагу несмотря на то, что он увеличил количество артиллерийских систем, снарядов для обстрелов и расширил свои возможности в беспилотной авиации. Однако иногда нашим бойцам все же приходится отступать на незначительные дистанции, чтобы сохранить жизнь.

На стороне Путина больше артиллерии и снарядов для обстрела украинцев. Мы также видим, что деятельность по эксплуатации дронов больше не является монополией Украины – то есть противник тоже освоил эту игру. Мы видим и то, как Украина бережет людей: как в безнадежной ситуации украинская армия сдает позиции, как в обороне льется кровь,

– заявил полковник.

Начальника Генштаба Эстонии также высказал мнение, что хоть и Россия направляет значительные усилия в военно-промышленный комплекс, полностью переориентировать экономику на военный лад Кремль не может. Ребо добавляет, что один из приоритетов для захватчиков является наращивание производства дронов и развитие возможностей для того, чтобы эффективнее сбивать украинские БПЛА.

Больше о военной ситуации

В Генштабе Украины отмечают, что защитники ежедневно отражают десятки атак оккупантов, в частности, на Бахмутском, Авдеевском, Лиманском, Ореховском направлениях. Однако горячее всего остается на Новопавловском направлении. Как говорится в сводке от 25 марта, только за минувшие сутки захватчики 25 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Вместе с тем продолжаются разговоры, что Кремль, кроме увеличения производства оружия, наращивает человеческие ресурсы. Аналитики из Института изучения войны акцентируют, что в Москве имеют мобилизационный план в 300 тысяч новых военных. Однако вряд ли пополнение личного состава поможет захватчикам пойти в наступление, скажем, на Харьков. Хотя и Россия сможет высвободить относительно боеспособные части вдоль линии фронта.