Россияне очень недовольны: какой позитив для фронта может иметь поражение аэродрома "Кущевская"

Украинские дроны успешно атаковали военный аэродром "Кущевская" в Краснодарском крае. В частности, поразили склад модулей управления и коррекции для авиабомб.

Пока неизвестно, сколько единиц удалось уничтожить. Однако, как рассказал в эфире 24 Канала бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, количество ударов УАБами на определенный период должно уменьшиться.

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Россияне признали атаку

На опубликованном россиянами видео видно, как у пожарных во время тушения огня валяются УМПК – универсальные модули планирования и коррекции. Их "подвешивают" на бомбу массой от 200 килограмм до 3 тонн. Фрагменты позволяют УАБам не просто падать под углом 90°, а именно планировать на расстояние 40 и даже 90 километров.

Не знаем, сколько было модулей. Но предварительно можно говорить, что на несколько дней, неделя, полторы, трудно сказать, можно ожидать сокращения запусков УАБов. Меньше будет лететь на голову наших военных. Меньше будет лететь на головы гражданских, которые находятся в прифронтовой полосе, проживают в приграничных регионах. Это действительно большое-большое достижение,

– подчеркнул Иван Ступак.

Россияне очень недовольны такой ситуацией. Они говорят, что причиненный вред больше, чем они ожидали. Сумма ущерба, по их словам, позволила бы построить серьезные оборонительные постройки для защиты российской авиационной техники. Оккупанты признают материальные потери, однако информацию о погибших не подтверждают.

Что еще известно о поражении аэродрома "Кущевская"

В ночь на субботу беспилотники СБУ атаковали военный аэродром "Кущевская", Славянский и Ильский НПЗ в Краснодарском крае России. Минобороны страны-агрессора отчиталось о якобы уничтожении 66 дронов за ночь.

На аэродроме размещались десятки военных самолетов, радиолокационные станции и средства радиоэлектронной борьбы После попадания на аэродроме начались пожары и эвакуация персонала.

На обнародованном видео видно самолеты Су-34, что указывает на возможность их поражения, однако достоверной информации об этом нет. Спутниковые снимки ESA подтверждают присутствие судов на аэродроме к моменту атаки.

На военном аэродроме "Кущевская" дислоцируется 195-я учебная авиабаза. Там россияне готовят пилотов. Также на аэродроме обучали иранских летчиков на самолетах Як-130.