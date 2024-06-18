Дроны атаковали оккупированный Крым и российский Азов: хронология 846 дня войны
На фронте продолжаются ожесточенные бои между российскими захватчиками и украинскими защитниками. ВСУ уничтожают противника: его личный состав и технику.
В этом материале 24 Канал рассказывает о самом главном на поле боя и в тылу. По состоянию на 16 июня продолжаются 846 сутки с начала полномасштабной войны.
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Дроны ударили по нефтехранилищу в Ростовской области России, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. По словам пабликов, речь идет именно о городе Азов. В южных областях Украины звучала тревога из-за запуска "Шахедов" со стороны врага. В частности, под прицелом были Днепропетровская и Запорожская области. Воздушные силы призвали спускаться в укрытие. В Украине ликвидировали бывшего депутата России Владимира Дмитриева, который пошел добровольцем на войну. Гражданин государства-агрессора был членом партии "Единая Россия". Российские паблики пишут об атаке беспилотников на Крым и перекрытии Керченского моста. На полуострове звучала тревога, в частности в воинских частях Севастополя и Симферополя. Оккупанты поспешили заверить, что работает их так называемая противовоздушная оборона. Взрывы слышали в районе Стрелецкой бухты, в целом – в Керчи, Севастополе и Евпатории. Не исключено, что в очередной раз Крым атаковали морские дроны.
Удар по российскому Азову
Обстрел "Шахедами"
Атака дронов на Крым
Дроны ударили по нефтехранилищу в Ростовской области России, в результате чего вспыхнул масштабный пожар. По словам пабликов, речь идет именно о городе Азов.
В южных областях Украины звучала тревога из-за запуска "Шахедов" со стороны врага. В частности, под прицелом были Днепропетровская и Запорожская области. Воздушные силы призвали спускаться в укрытие.
В Украине ликвидировали бывшего депутата России Владимира Дмитриева, который пошел добровольцем на войну. Гражданин государства-агрессора был членом партии "Единая Россия".
Российские паблики пишут об атаке беспилотников на Крым и перекрытии Керченского моста. На полуострове звучала тревога, в частности в воинских частях Севастополя и Симферополя.
Оккупанты поспешили заверить, что работает их так называемая противовоздушная оборона. Взрывы слышали в районе Стрелецкой бухты, в целом – в Керчи, Севастополе и Евпатории. Не исключено, что в очередной раз Крым атаковали морские дроны.