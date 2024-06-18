Дроны атаковали оккупированный Крым и российский Азов: хронология 846 дня войны

На фронте продолжаются ожесточенные бои между российскими захватчиками и украинскими защитниками. ВСУ уничтожают противника: его личный состав и технику.

В этом материале 24 Канал рассказывает о самом главном на поле боя и в тылу. По состоянию на 16 июня продолжаются 846 сутки с начала полномасштабной войны.

Смотрите также ГУР атаковали военные объекты в России, ядерная безопасность под вопросом: хронология 845 дня войны