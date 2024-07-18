Украинские дроны атаковали российскую базу на озере Донузлав в Крыму: показываем на карте

Специальные дроны СБУ атаковали российскую базу береговой охраны на озере Донузлав во временно оккупированном Крыму. Это привело к серьезным повреждениям и отключению важных объектов.

Атака была осуществлена во время учений россиян по защите акватории. Украинские дроны ударили по штабу с пунктом управления, складу боеприпасов, электроподстанции и другим техническим сооружениям базы, пишет 24 канала.

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Где расположена российская база на озере Донузлав

Дроны СБУ атаковали базу на Донузлаве в ночь на 18 июля. Утром россияне жаловались, что Крым атаковали 33 БпЛа и 10 морских дронов, впрочем, всюду уверяли, что якобы успешно отбили атаку.

Но позже стало известно, что в результате ночного обстрела выведены из строя важные для россиян объекты на базе:

штаб с пунктом управления;

склад боеприпасов и техники;

электроподстанция;

технические сооружения;

огневые позиции врага.

Это – еще одно напоминание врагу, что украинский Крым превращается для россиян в ловушку, в которой их будут систематически уничтожать. Потому что, как говорил Председатель СБУ Василий Малюк, "смерть – это единственная перспектива, которую мы можем предложить оккупантам",

– сообщил информированный источник 24 Канала в Службе безопасности.

Добавим, что озеро Донузлав является самым глубоким озером в Крыму и крупнейшим в Черноморском районе. Его площадь – 47 квадратных километров.

Там еще в советское время была построена большая база, на которой сейчас расположен российский флот. Поблизости также есть база морской авиации и ряд других военных объектов. Военные говорят, что на базе Донузлава очень удобно осуществлять загрузку техники и располагать большое количество десантных кораблей. Раньше их там было много.

Прилетает по Донузлаву не впервые. Так, в ночь на 1 февраля 2024 года был осуществлен удар по ракетному катеру "Ивановец". Тогда он был как раз на патрулировании на этом озере.

Где расположено озеро Донузлав: смотрите на карте