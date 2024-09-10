Дроны добрались до важного города под Москвой: какое опасное оружие там изготавливают

В ночь на 10 сентября произошла масштабная атака дронов на Москву. Взрывы раздавались и в Подольске, и в Домодедово, и в Жуковском.

Было шумно и в Коломне, где производят опасное оружие. Российский оппозиционный политик Геннадий Гудков сказал 24 Каналу, почему дроны настолько активно летят под Москву.

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Какое оружие изготавливают в городе Коломна

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что якобы в Коломне россияне ликвидировали один дрон. Беспилотники не просто так туда лететь.

Там разрабатывают и изготавливают "Искандеры", системы различных ракетных технологий, ПВО и много другого оружия.

Для оборонной стратегии и промышленности России – это важный город и объекты. Атака была понятной. Горожане и так все понимают, объяснять ничего не нужно,

– отметил Геннадий Гудков.

Значительная часть жителей Коломны работают на этих военных предприятиях. Вскоре сможем увидеть реакцию власти. Эта атака однозначно будет иметь морально-психологические последствия.

Где расположена Коломна: смотрите на карте

Об аэропорте "Жуковский"

Наиболее громко было в районе аэропорта, который расположен между городами Раменское и Жуковский.

На аэродроме до сих пор пылает пожар. Он едва ли не самый известный в России, и имеет непосредственное отношение к российской армии.

В Жуковском есть военно-транспортные и испытательные аэродромы для боевой техники. Там довольно часто устраивают авиашоу. Это "самолетный рай".