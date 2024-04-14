В Харькове раздавались взрывы, российский Курск атаковали дроны: хронология 781 дня войны

Украинские защитники продолжают держать линию фронта, нанося потери врагу. Воскресенье, 14 апреля, – это уже семьсот восемьдесят первые сутки с начала российского вторжения.

В этом материале 24 Канал рассказывает о самом главном с фронта, а также из дипломатической сферы и тыла.

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