Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области: вспыхнул масштабный пожар
Россияне продолжают пожинать плоды войны, которую они сами же развязали против Украины. На этот раз было неспокойно в Волгоградской области.
В ночь на 12 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе соответствующего региона России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на кремлевские телеграм-каналы.
Смотрите также Как Россия использует систему ГЛОНАСС в войне против Украины и какую роль играет Китай
Очередной удар дронов по НПЗ России
Ситуацию прокомментировал, в частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поспешил отметить успешную работу так называемой российской ПВО, но вместе с тем подтвердил, что обломки беспилотников упали на территории НПЗ.
В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание,
– утверждает путинский чиновник.
В целом российские информационные ресурсы обвиняют Украину в этой атаке беспилотных летательных аппаратов. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания. В конце концов, огонь таки удалось обуздать.
Беспилотники атаковали нефтяной объект Волгоградской области России: смотрите видео с телеграм-каналовОбратите внимание! Как отмечает губернатор Волгоградской области, жертв якобы нет в результате этой атаки.
Российское минобороны поспешило заверить, что две цели, а именно – ракеты "Точка-У", – "уничтожили" ночью над территорией Белгородской области, кроме того:
- 3 дрона якобы ликвидировали над Брянской областью;
- 2 БПЛА – над территорией Липецкой области;
- 1 беспилотник – "перехватили" над Волгоградской областью.
Ночной Удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян: смотрите видео с телеграм-пабликов
В России в Волгоградской области – пожар в районе НПЗ после атаки дронов / Фото из телеграм-каналов
Смотрите также Каково реальное состояние российской авиации и сможет ли Украина достичь паритета в небе
У россиян все больше проблем: последнее
- В ночь на 11 мая беспилотники украинской разведки атаковали Волгоградский нефтеперерабатывающий завод "Лукойл-Волгограднефтепереработка", что подтверждают источники 24 Канала в спецслужбах. Вероятно, повреждениям подверглись установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.
- Всего той ночью три области России были под прицелом дронов. Взрывы слышали, кроме Волгоградской области, в Белгородской и Курской областях. Якобы пострадало восемь жителей: трое из поселка Новосадово, двое – из Дубового. Захватчики фиксируют повреждения частных домов.
- В то же время 10 мая, россияне жаловались из-за атаки БПЛА по Калужскому нефтеперерабатывающему предприятию. На территории "Первого завода" вспыхнул пожар, очевидно, речь идет именно о попадании, хотя и оккупанты отчитались о якобы успешной "работе противовоздушной обороны". Местные слышали мощные взрывы.