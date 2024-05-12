Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области: вспыхнул масштабный пожар

Россияне продолжают пожинать плоды войны, которую они сами же развязали против Украины. На этот раз было неспокойно в Волгоградской области.

В ночь на 12 мая дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе соответствующего региона России. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на кремлевские телеграм-каналы.

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Очередной удар дронов по НПЗ России

Ситуацию прокомментировал, в частности, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Он поспешил отметить успешную работу так называемой российской ПВО, но вместе с тем подтвердил, что обломки беспилотников упали на территории НПЗ.

В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание,

– утверждает путинский чиновник.

В целом российские информационные ресурсы обвиняют Украину в этой атаке беспилотных летательных аппаратов. На место происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения для ликвидации возгорания. В конце концов, огонь таки удалось обуздать.

Беспилотники атаковали нефтяной объект Волгоградской области России: смотрите видео с телеграм-каналов

Как отмечает губернатор Волгоградской области, жертв якобы нет в результате этой атаки.

Российское минобороны поспешило заверить, что две цели, а именно – ракеты "Точка-У", – "уничтожили" ночью над территорией Белгородской области, кроме того:

3 дрона якобы ликвидировали над Брянской областью;

2 БПЛА – над территорией Липецкой области;

1 беспилотник – "перехватили" над Волгоградской областью.

Ночной Удар по нефтеперерабатывающему заводу россиян: смотрите видео с телеграм-пабликов

В России в Волгоградской области – пожар в районе НПЗ после атаки дронов / Фото из телеграм-каналов

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