Оккупанты заявили об ударе дронами по промышленной инфраструктуре Липецка
Российские оккупанты заявили о дроновой атаке на промышленную инфраструктуру российского Липецка. Местный губернатор традиционно написал, что якобы жертв нет.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что якобы утром 12 мая была "очередная" попытка удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.
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Что известно об атаке на Липецк
Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы,
– заявил российский губернатор.
Он пояснил, что якобы системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и "обеспечивают безопасность". Также он призвал россиян не публиковать о последствиях атаки, ведь дроны в дальнейшем будут бить точнее.
Впоследствии российское минобороны опубликовало заявление, в котором объяснило, что якобы в течение ночи на 12 мая был отбит ряд атак дронов и оперативно-тактических ракет "Точка-У" на объекты на территории России. Вражеское министерство отметило, что российское ПВО уничтожило:
- оперативно-тактические ракеты над территорией Белгородской области;
- три украинских дрона над территорией Брянской области;
- два – над Липецкой;
- один дрон – над Волгоградской областью.
Последние атаки по НПЗ России
- В ночь на 12 мая вражеские дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области России. Там вспыхнул пожар.
- Губернатор региона традиционно заявил об "успешной" работе ПВО, однако подтвердил, что обломки беспилотников упали на территории завода. О последствиях атаки по состоянию на утро 12 мая еще не писали.
- Накануне, в ночь на 11 мая, беспилотники ГУР атаковали нефтеперерабатывающий завод "Лукойла". По данным источников 24 Канала в разведке, там получили повреждения установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6. Источники добавили, что текущее состояние установок уточняется.
- Также известно о повреждении кабеля управления воздушными холодильниками, в результате чего отключено 7 холодильников и дымовую трубу печи П-1.