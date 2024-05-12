Оккупанты заявили об ударе дронами по промышленной инфраструктуре Липецка

Российские оккупанты заявили о дроновой атаке на промышленную инфраструктуру российского Липецка. Местный губернатор традиционно написал, что якобы жертв нет.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что якобы утром 12 мая была "очередная" попытка удара по инфраструктуре в промышленной зоне Липецка.

Смотрите также Дроны атаковали НПЗ в Волгоградской области: вспыхнул масштабный пожар

Что известно об атаке на Липецк

Угроза нейтрализована. Жертв нет. На месте падения БПЛА работают спецслужбы,

– заявил российский губернатор.

Он пояснил, что якобы системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности и "обеспечивают безопасность". Также он призвал россиян не публиковать о последствиях атаки, ведь дроны в дальнейшем будут бить точнее.

Впоследствии российское минобороны опубликовало заявление, в котором объяснило, что якобы в течение ночи на 12 мая был отбит ряд атак дронов и оперативно-тактических ракет "Точка-У" на объекты на территории России. Вражеское министерство отметило, что российское ПВО уничтожило:

оперативно-тактические ракеты над территорией Белгородской области;

три украинских дрона над территорией Брянской области;

два – над Липецкой;

один дрон – над Волгоградской областью.

Последние атаки по НПЗ России