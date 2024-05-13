Горела подстанция и раздавались взрывы: где расположена Липецкая область, которую ночью атаковали дроны

Ночью 13 мая беспилотники атаковали Липецкую область. Там раздавались мощные взрывы, а также вспыхнул пожар на электроподстанции.

К слову, Липецкая область не впервые оказалась под атакой беспилотников. Ночью 12 мая там также фиксировали беспилотник, которые россияне пытались сбить. Где на карте расположена Липецкая область, показывает 24 Канал.

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Показываем на карте, где расположена Липецкая область

Липецкая область граничит с Курской, Орловской, Тульской, Рязанской, Тамбовской и Воронежской областями. Нередко регион оказывается под атакой беспилотников.

Так, ночью 13 мая дроны атаковали Становлянский район Липецкой области. Именно там ночью вспыхнула подстанция. В то же время российское минобороны заявило о сбивании 4 БПЛА в Липецкой области.

Смотрите на карте, где расположен Становлянский район

Этот район расположен почти в 300 километрах от границы с Украиной.

Оккупанты постоянно жалуются на атаки БПЛА