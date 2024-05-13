Взрывы и пожар на подстанции: россияне жалуются на атаку дронов в нескольких областях
Ночь на 13 мая в очередной раз выдалась тревожной для россиян. В нескольких регионах раздавались взрывы, а также вспыхнула электроподстанция в Липецкой области.
Об этом сообщают во вражеских телеграм-каналах. Традиционно оккупанты заявляют, что "все сбили", однако разрушительные последствия свидетельствуют об обратном, передает 24 Канал.
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Оккупанты заявили об атаке БПЛА
В ночь на 13 мая россияне в очередной раз заявили об атаке беспилотников. Так, дроны фиксировали в 3 областях: Липецкой, Белгородской и Курской.
Традиционно российские пропагандисты заявляют об "успешном отражении" атаки, однако в Липецкой области в результате атаки дронов вспыхнул пожар на электроподстанции. Как заявил губернатор региона Игорь Артамонов, БПЛА якобы были "подавлены", жертв нет. Впрочем, в Становлянском округе зафиксировали пожар на электроподстанции.
Взрывы и пожар в Липецкой области: смотрите видео
Мощные взрывы также раздавались в Белгородской и Курской областях. Так, в Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбивании "нескольких целей". О пострадавших информация не поступала, однако в то же время известно о разрушениях.
В частности на Белгородщине, по словам Гладкова, якобы разрушен частный дом, гараж и баня. Еще в нескольких домах выбиты окна, повреждена кровля домов и фасады, а также 3 автомобиля. В Белгородской области также вспыхнул пожар. Как сообщили местные власти, "горела сухая трава".
Мощные взрывы раздавались и в Курской области. Российские телеграм-каналы сообщали, что в регионе якобы работало "пе-ве-о", а также заявляли о "сбивании 8 дронов". В то же время местные власти не комментировали ночную атаку БПЛА.
Взрывы в России: последние новости
- На территории России постоянно что-то взрывается и горит, а оккупанты жалуются на атаки дронов. Так, ночь на 12 мая также выдалась тревожной. Взрывы раздавались в Белгородской, Брянской и Липецкой областях, а местные власти заявляли об "отражении ракетной и дроновой атаки".
- В ночь на 12 мая взрывы раздавались и в Волгоградской области. Там под ударом оказался нефтеперерабатывающий завод в Красноармейском районе Волгограда.
- Впоследствии источники в разведке сообщили, что в ночь на 12 мая на территории России были атакованы 3 завода в Липецке, Волгограде и Людиново. Так, БПЛА успешно атаковали Волгоградский НПЗ, Новолипецкий металлургический комбинат, а также нефтебазу "Калуганефтепродукт".