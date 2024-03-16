Дроны атаковали сразу два нефтеперерабатывающих завода в Самарской области: там начались пожары

В России новое чрезвычайное происшествие - Самаровскую область атаковали беспилотники. Атаки пришлись на нефтеперерабатывающие заводы. Пожары занялись сразу на двух НПЗ.

Об этом сообщают российские телеграм-каналы. В сети уже опубликовали и "яркие" видео.

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"Беспилотники атаковали сразу два предприятия в Самарской области", – говорится в сообщении.

Отмечается, что атака произошла в 6 утра по местному времени. Первый дрон атаковал территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани. Там начался пожар.

"Площадь возгорания составляет 500 квадратных метров. На месте работают оперативные службы", – добавляют россияне.

При этом другое предприятие, которое подверглось атаке дронов – это Новокуйбышевский НПЗ. Там тоже начался пожар, но его уже потушили.

Местная администрация Сызрани подтвердила информацию о пожаре, там традиционно говорят, что пострадавших в результате "атаки" – нет.

"Сегодня утром на территории Сызранского НПЗ произошло возгорание. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы. Персонал предприятия эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", – сообщили в администрации.

В телеграм-каналах пишут также, что НПЗ принадлежит "Роснефти".

"В Сызрани горит местный НПЗ "Роснефти" после атаки беспилотника. Снова под атакой АВТ-6, как говорит автор одного из видео. Это установка из двух ректификационных колонн – сердце завода, где и перерабатывается нефть", – говорится в сообщении.

Атаки на НПЗ являются частыми