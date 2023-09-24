Причастна ли Украина к ударам дронами по Судану: Буданову задали острый вопрос
Источник:"Голос Америки"
СМИ предполагают, что наше государство могло стоять за атакой дронов на Судан. Соответствующий вопрос об этом задали главе Главного управления разведки Кириллу Буданову.
Собственно, глава украинской разведки не подтвердил и не опроверг причастность нашего государства к дроновой атаки на Судан. Отметим, что это страна в Африке, у которой есть базы частной военной компании "Вагнера".
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Комментарий Буданова по ситуации в Судане
Взрыв в Судане прогремел в районе, где дислоцируются отряды "народной милиции", как раз связанные с российской ЧВК. Именно издание CNN первым написало о возможной причастности к этому удару Украины.
В то же время, по словам Буданова, наше государство будет наказывать своих врагов, к тому же военных преступников, "в любой точке земного шара".
Что касается подтверждения или опровержения информации в сообщениях CNN – здесь без комментариев, мне нечего сказать. Пусть каждый находит ответы сам,
– констатировал председатель ГУР.
Обратите внимание! Это тоже комментировал спикер ГУР Андрей Юсов. Он констатировал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть информацию. Вместе с тем спикер подчеркнул, что влияние России в мире, в частности Африке, уменьшается.
Больше об этом
- Журналисты CNN утверждали, что по меньшей мере в восьми атаках принимали участие два беспилотника, широко использующих ВСУ. Речь идет о DJI MAVIC 3. Кроме того, они заявили, что украинский текст был замечен на контроллере дрона.
- Через некоторое время появилась новость, что президент Владимир Зеленский провел незапланированную встречу с временным лидером Судана Абдель Фаттахом аль-Бурганом. Главной темой для обсуждения были незаконные военные формирования России на территории Африки.