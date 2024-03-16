Когда атаки дронов мощно ударят по нефтегазовой отрасли России: военная сводка от Свитана
Российские нефтяные заводы в последнее время активно атакуют беспилотники. Такими темпами за несколько месяцев часть России не досчитается денег в своей казне.
Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что такие удары имеют больший эффект, чем санкции Запада.
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Россия теряет деньги из-за атак на НПЗ
Свитан отметил, что продолжается уничтожение углеводородной отрасли России. Атаки дронов гораздо лучше тех санкций, которые были введены еще с 2014 года и сейчас предлагают наши партнеры.
По его словам, на территории противника более сотни крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов. Если за день сжигать по паре НПЗ, то через несколько месяцев запад России останется без дизеля, авиационного керосина и, соответственно, без денег в казне.
В этом есть двойной тандемный положительный момент.
Во-первых, хорошо горит, во-вторых, можно погреться – все-таки у россиян там минусовые температуры бывают,
– сказал полковник запаса.
Он добавил, что такие атаки серьезно ударят по нефтегазовой промышленности России тогда, когда состоится удар по Новороссийскому "нефтяному маяку" и нефтяному терминалу. Ведь там 60% отгружаемой российской нефти.
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Полковник запаса заметил, что по Одессе 15 марта российские оккупанты нанесли двойной удар. Ведь, понимая, когда приедут полицейские и спасатели, вскоре после первого взрыва противник запустил вторую ракету.
Россияне действуют, мягко говоря, подло,
– заявил Свитан.
Военный эксперт напомнил, что ракеты летели из Крыма, поэтому основная задача – это освобождение полуострова. Тогда Одесса сможет выдохнуть, ведь на территории Крыма уже не будет российских террористов.
Удары по НПЗ в России: последние новости
- В ночь на 15 марта беспилотники атаковали нефтехимическое предприятие "Первый Завод" в Калужской области России, который перерабатывает нефть. Под удар БПЛА попало нефтеперерабатывающее оборудование завода, в результате чего произошло возгорание.
- Шумно утром 15 марта было также и в Липецкой области. Как заявляют российские пропагандисты, на территории станции Становая, входящей в состав нефтепровода "Дружба", нашли остатки "двух взорванных БПЛА самолетного типа".
- Ночью 16 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающие заводы в Самарской области. Пожары возникли сразу на двух НПЗ. В частности, дроны залетели на территорию нефтеперерабатывающего завода в Сызрани и на Новокуйбышевский НПЗ.