Когда атаки дронов мощно ударят по нефтегазовой отрасли России: военная сводка от Свитана

Российские нефтяные заводы в последнее время активно атакуют беспилотники. Такими темпами за несколько месяцев часть России не досчитается денег в своей казне.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан отметил 24 Каналу, что такие удары имеют больший эффект, чем санкции Запада.

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Россия теряет деньги из-за атак на НПЗ

Свитан отметил, что продолжается уничтожение углеводородной отрасли России. Атаки дронов гораздо лучше тех санкций, которые были введены еще с 2014 года и сейчас предлагают наши партнеры.

По его словам, на территории противника более сотни крупных и средних нефтеперерабатывающих заводов. Если за день сжигать по паре НПЗ, то через несколько месяцев запад России останется без дизеля, авиационного керосина и, соответственно, без денег в казне.

В этом есть двойной тандемный положительный момент.

Во-первых, хорошо горит, во-вторых, можно погреться – все-таки у россиян там минусовые температуры бывают,

– сказал полковник запаса.

Он добавил, что такие атаки серьезно ударят по нефтегазовой промышленности России тогда, когда состоится удар по Новороссийскому "нефтяному маяку" и нефтяному терминалу. Ведь там 60% отгружаемой российской нефти.

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Полковник запаса заметил, что по Одессе 15 марта российские оккупанты нанесли двойной удар. Ведь, понимая, когда приедут полицейские и спасатели, вскоре после первого взрыва противник запустил вторую ракету.

Россияне действуют, мягко говоря, подло,

– заявил Свитан.

Военный эксперт напомнил, что ракеты летели из Крыма, поэтому основная задача – это освобождение полуострова. Тогда Одесса сможет выдохнуть, ведь на территории Крыма уже не будет российских террористов.

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