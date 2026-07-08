Украина и Германия будут совместно производить реактивные ударные беспилотники "Барс"
Международное оборонное партнерство Украины выходит на новый уровень благодаря подписанию важного двустороннего соглашения. Украина и Германия официально договорились о совместном производстве реактивных ударных беспилотных летательных аппаратов "Барс".
Новые договоренности позволят обеспечить военных передовыми технологическими решениями для защиты государственных границ. Об этом говорится в заявлении МИД Украины.
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Как Украина и Германия развивают оборонные технологии?
Договоренность стала результатом сотрудничества между Министерством обороны Украины и Федеральным министерством обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine.
Согласно соглашению, немецкая сторона профинансирует производство украинских беспилотников на первом этапе реализации проекта. Все БПЛА, изготовленные в рамках этой программы, будут переданы на вооружение Сил обороны Украины.
Справка. "Барс" – это ракета-дрон с турбореактивным двигателем, которая запускается с наземной установки с помощью твердотопливного ускорителя. Дальность полета составляет около 700–800 километров.
Украина и Германия подписали соглашение о совместном производстве дронов "Барс" / Фото МИД
Какие еще соглашения подписала Украина в последнее время?
На полях саммита НАТО в Анкаре Украина подписала ряд оборонных соглашений. В частности , с Нидерландами согласовали проект Drone Deal, который предусматривает сотрудничество в производстве вооружения, экспорте и обмене технологиями.
Аналогичное соглашение было заключено с Эстонией, а с Данией подписан документ о расширении сотрудничества в оборонной сфере. По словам Владимира Зеленского, стороны также обсудили укрепление украинской ПВО, поставки ракет для Patriot и развитие европейской системы защиты от баллистических угроз.