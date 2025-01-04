В Минобороны объяснили, почему закупка дронов Deep Strike является приоритетной для обороны

В 2024 году 60% бюджетных средств, которые выделяли на производство БпЛА, выделили на закупку дронов Deep Strike. Эти летательные аппараты являются ключевыми для ведения обороны нашего государства.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова в эфире национального марафона.

К теме В Украине разворачивается война дронов: The Guardian проанализировали рост роли БпЛА на фронте

Почему дроны Deep Strike важны для Украины

Дмитрий Клименков отметил, что министерство обороны активно инвестирует в разработку и закупку новейших ударных дронов, особенно Deep Strike. Это дальнобойные дроны, которые бьют вглубь территории России.

Заместитель главы Минобороны отметил, что в 2025 году для украинской армии будет поставлено более 30 тысяч таких летательных аппаратов.

"Дип страйками" называем класс ударных дронов, которые способны работать на очень большом расстоянии – это сотни километров. Такие дроны сохраняют жизни наших военных и позволяют оперативно реагировать на изменения на фронте,

– сказал Клименков.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украина активно инвестирует в дроны Deep Strike. Это также существенно развивает украинскую промышленность.

Клименков также сообщил, что в 2024 году Министерство обороны профинансировало на закупку вооружения на более 340 миллиардов гривен, причем 50% этой суммы было направлено на закупку оружия украинского производства.

Он подчеркнул, что министерство стремится увеличить долю отечественного вооружения в 2025 году, отметив, что мощный внутренний производственный потенциал будет способствовать привлечению международных инвестиций в оборонный сектор.

Заместитель главы Минобороны также напомнил, что в 2024 году началось значительное сотрудничество между Украиной и правительством Дании, который непосредственно финансирует закупку вооружения у украинских производителей для Вооруженных Сил.

Это партнерство дало начало так называемой "датской модели", в рамках которой было получено 170 миллионов евро на производство передовых военных средств, включая дронами типа Deep Strike и артиллерийскими системами.

В 2025 году, по словам Клименкова, украинские чиновники планируют привлечь не менее 3 миллиардов евро международного финансирования, направленного на усиление внутреннего производства.