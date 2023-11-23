От разработки до контракта – за 20 дней: Минобороны ускорило поставки нового оружия ВСУ

Министерство обороны ускорило поставки новых образцов оружия в армию. Теперь военные могут получить разработки для использования на поле боя уже через 20 дней.

Срок может изменяться в зависимости от некоторых условий, но все равно будет короче, чем раньше. Также Минобороны изменило пункты в требованиях поставки дронов.

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Новые условия принятия разработок

Министерство обороны упростило процесс поставки новых образцов вооружения и военной техники. Теперь срок сократится примерно до 20 дней, однако может варьироваться в зависимости от качества и полноты предоставленных производителем материалов.

Ранее производители должны были пройти шесть этапов, прежде чем их разработку примут для применения в армии. Этот процесс иногда растягивался на несколько месяцев. Из процедуры исключили одно из главных препятствий – издание приказа о допуске к эксплуатации, который часто растягивался до месяца.

Обновленный fast track снабжение оружием предполагает также и сокращение сроков на других этапах. В частности, испытание новых образцов оружия и проверка их боевых характеристик будет происходить непосредственно на поле боя,

– рассказали в Минобороны.

Там подчеркнули, что в случае, если разработка успешно пройдет испытание на поле боя, дополнительных тестов не будет.

Также важное изменение касается поставок микро- и мини-беспилотников двойного или гражданского назначения. Теперь госзаказчик может покупать такие дроны даже если они не были допущены к эксплуатации и кодифицированы как предмет поставки.

Украинские разработки для войска