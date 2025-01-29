Попали в "кормушку Путина": каких возможностей Россию лишили дроны ГУР

Дроны ГУР не прекращают атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы. Оккупанты из-за этого несут значительные финансовые потери, однако есть и другие проблемы, из-за которых им следует беспокоиться.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что Силы обороны действуют стратегически, уничтожая российские склады с горюче-смазочными материалами и базы, которые их обеспечивают. Украинские дроны атакуют одни из крупнейших производственных комбинатов нефтепереработки России.

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Последствия ударов по НПЗ

В ночь на 29 января 2025 года стало известно о мощном пожаре в Нижегородской области России. Там у оккупантов есть нефтеперерабатывающий завод. По словам Павла Лакийчука, он принадлежит компании "Лукойл".

Эта компания является кормушкой Путина, это одно из ведущих предприятий по производству компонентов ракетного топлива,

– сказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики.

Он отметил, что Украина против российского энергетического сектора вводит собственные действенные санкции.

Интересно. Экономист Максим Блант отметил, что удары по российским НПЗ уже привели к сокращению экспорта бензина на 30% в 2024 году, но это не помогло стабилизировать цены. Продолжение атак, вероятно, еще больше дестабилизирует ситуацию в России. Дефицит топлива может вызвать панику, рост цен и дальнейший скачок инфляции.

Атаки украинскими дронами больно бьют по российской армии, в частности по возможностям вести наступательные действия.

Без горючего (на фронте – 24 Канал) никак. Даже штурмовые действия требуют если не танков, то хотя бы "Лады Калины",

– добавил Павел Лакийчук.