Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповів 24 Каналу, що Сили оборони діють стратегічно, знищуючи російські склади із паливно-мастильними матеріалами та бази, які їх забезпечують. Українські дрони атакують одні з найбільших виробничих комбінатів нафтоперероблення Росії.

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Наслідки ударів по НПЗ

В ніч на 29 січня 2025 року стало відомо про потужну пожежу у Нижньогородській області Росії. Там в окупантів є нафтопереробний завод. За словами Павла Лакійчука, він належить компанії "Лукойл".

Ця компанія є годівницею Путіна, це одне з провідних підприємств по виробництву компонентів ракетного палива,

– сказав керівник безпекових програм Центру глобалістики.

Він зауважив, що Україна проти російського енергетичного сектору запроваджує власні дієві санкції.

Цікаво. Економіст Максим Блант зазначив, що удари по російських НПЗ вже призвели до скорочення експорту бензину на 30% у 2024 році, але це не допомогло стабілізувати ціни. Продовження атак, ймовірно, ще більше дестабілізує ситуацію в Росії. Дефіцит пального може спричинити паніку, зростання цін та подальший стрибок інфляції.

Атаки українськими дронами болюче б'ють по російській армії, зокрема по можливостях вести наступальні дії.

Без пального (на фронті – 24 Канал) ніяк. Навіть штурмові дії потребують якщо не танків, то хоча б "Лади Каліни",

– додав Павло Лакійчук.