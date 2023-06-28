Даже дрон легко может повредить танк, – Жданов о безумных потерях России в тяжелой технике
Ежедневно Генштаб ВСУ радует новыми потерями россиян. В частности, это касается и техники. В уничтожении танков и БМП нашим военным очень помогают дроны. Не смотря на малые размеры и заряд, они могут вывести технику из строя.
Об этом на своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, информирует 24 Канал. По его словам, дрон может нанести такие же повреждения, как и граната. Повреждение важной части танка может привести к полной его неисправности.
Читайте на тему Армия дронов за 2 дня уничтожила российскую технику на миллионы долларов
Главная задача дрона – попасть в нужное место
В последнее время в статистике Генерального штаба ВСУ можно наблюдать немалые потери российских окупантов в технике. Большое влияние на уничтожение техники врага оказывают и дроны, несмотря на небольшой заряд.
Это ничего, что заряд мал. Если дрон попадает в моторный отсек или топливные баки – танк выходит из строя. Если при этом есть попадание в люк – может сдетонировать боекомплект. Поэтому даже маленький дрон может повредить танк,
– отметил Олег Жданов.
Как правило, на видео с попаданиями дрона в танк можно увидеть пожар. Она приводит либо к детонации, либо к его полному сгоранию. В любом случае танк становится неисправным.
"Даже если обычную гранату забросить в люк танка или БМП, то после этого он может просто не завестись. Может быть повреждена бортовая проводка, система подачи топлива или прицел", – заметил военный эксперт.
Любое из этих повреждений повлечет техническую неисправность танка, что и есть главное.
Однако не всегда с одного дрона можно уничтожить технику. Иногда для этого нужно два или три запуска, чтобы попасть в жизненно важный орган танка или БМП, чтобы вывести их из строя.
Олег Жданов об уничтожении техники с помощью дронов: смотреть видео
Актуальные потери врага
Вооруженные Силы Украины постоянно уничтожают российских оккупантов. Только за 27 июня было ликвидировано около 930 единиц личного состава. А с начала полномасштабного вторжения русская армия уменьшилась на 227 100 человек, что уже никогда не посягнут на нашу территорию.
Огромные потери россияне несут и в технике. В частности, по состоянию на 28 июня оккупанты потеряли:
- танков – 4036 (+0);
- боевых бронированных машин – 7847 (+13);
- артиллерийских систем – 4089 (+6);
- РСЗО – 627 (+1);
- средств ПВО – 387 (+1);
- самолетов – 314 (+0);
- вертолетов – 308 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3499 (+7);
- крылатых ракет – 1261 (+0);
- кораблей/катеров – 18 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 6774 (+2);
- специальной техники – 563 (+0).