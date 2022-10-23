Россия срочно перебросила инструкторов дронов в Беларусь: что задумал враг

Россия решила перебросить инструкторов дронов-камикадзе с оккупированной территории Украины в Беларусь. Инструкторов отправили в пограничную с Украиной область в Беларуси.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что иранские инструкторы дронов-камикадзе "Shahed 136" и других модификаций решили "спрятаться". По его словам, теперь они находятся на территории Беларуси.

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Иранских инструкторов спрятали в Беларуси

Братчук отметил, что инструкторы были срочно эвакуированы с оккупированной территории Украины в Гомельскую область Беларуси. Именно там они тренируют россиян запускать дроны, которыми Россия в последние недели массово атакует Украину.

Представитель Одесской ОВА напомнил, что ранее на оккупированной территории Херсонской области нескольких таких инструкторов ликвидировали.

Партизаны заметили инструкторов в селе Микуличи

Центр национального сопротивления сообщает, что группа иранских инструкторов, офицеров иранского Корпуса стражей Исламской революции была замечена в селе Микуличи, что в Гомельской области.

Сообщается, что они находятся под усиленной охраной нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, эти инструкторы координировали запуски "шахидов" по объектам инфраструктуры Киевщины и северных и западных областях Украины.

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Иран предоставляет России дроны-камикадзе: что известно

Российский ВПК сильно страдает из-за санкций Запада, в результате чего не способен обеспечить потребности армии России. Оккупанты стремительно используют ракеты и теряют технику в войне против Украины.

Следовательно, Кремль решил обратиться за помощью к Ирану, который предоставляет России дроны-камикадзе. Также Тегеран готов поставить Москве баллистические ракеты.

В Воздушных силах отметили, что иранские дроны не слишком сложны для сбития. Наши воины каждый день сбивают по несколько дронов на разных направлениях.

Иран и Россия официально не признают сотрудничество, но в Киеве уже призвали ЕС ввести против Тегерана санкции. Также Украина может разорвать дипломатические отношения с Ираном.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Россия заказала у Ирана 2 400 дронов-камикадзе Shahed.

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