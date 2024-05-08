Украина сравнялась с Россией в производстве дронов-камикадзе, - "Укроборонпром"
Источник:"Армия Информ"
Украина в текущем году догнала Россию в изготовлении дронов-камикадзе, аналогичных по характеристикам с российскими "Шахедами". Украинские производители оружия нашли ключ к наращиванию мощностей.
Генеральный директор “Укроборонпрома” Герман Сметанин рассказал, что рост производства украинских дронов связан с несколькими факторами. В частности, больше БпЛА изготавливают и благодаря кооперации с частными производителями.
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К производству привлекли частников
По словам Сметанина, подписан ряд контрактов с частными производителями, преимущественно это касается лицензионного производства, в частности, и дронов. Поскольку частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывают лицензионное соглашение, и к производству привлекаются предприятия "Укроборонпрома".
И это уже дало свои результаты. В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников,
– говорит глава "Укроборонпрома".
Герман Сметанин говорит, что слова министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, что "то, что на России взрывается, – то все наше" – это факт.
Также глава оборонного предприятия говорит, что к разработке новых видов вооружений привлекли очень большое количество частных предприятий-разработчиков и ученых.
Сметанин пообещал, что государство будет срочно наращивать производство и входить в кооперацию с этими производителями, обеспечивая поставку необходимого вооружения в ВСУ.
Что известно о производстве аналогов "Шахеда" Украиной
- Осенью 2023 года в Украине стало известно о начале изготовления беспилотников, которые являются аналогом иранских дронов Shahed-136/131. Однако в "Укроборонпроме" усовершенствовали иранский образец. Украинский дрон может преодолевать расстояние в почти 1000 километров.
- Тогда же об этом рассказал и глава "Укроборонпрома" Герман Сметанин. По его словам, сейчас ударные беспилотники производятся в кооперации с иностранными партнерами. Где именно расположено производство, понятное дело, глава "Укроборонпрома" не раскрывал.
- В конце февраля 2024 года министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин рассказал, что украинские образцы дронов-камикадзе имеют поразительное сходство с иранскими "Шахедами" по мощности взрывчатки, дальности полета и другим техническим характеристикам.