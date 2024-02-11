Российский катер "Ивановец" потопили "MAGURA": насколько большой украинский дрон

Украинские разведчики в ночь на 1 февраля успешно уничтожили российский ракетный катер "Ивановец". Потопили его с помощью морских дронов собственного производства "MAGURA".

В новом подкасте "Слон" вице-премьер, глава Минцифры Михаил Федоров показал, как выглядит украинский дрон, который уничтожил российский ракетный катер. Как ранее писало издание The War Zone, "MAGURA" может выполнять различные операции – от разведки до выполнения боевых миссий, передает 24 Канал.

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Какого размера морской дрон "MAGURA"

"MAGURA V5" (Морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат V-типа) – это украинские морские дроны, которые могут выполнять различные операции. В первый день февраля они успешно уничтожили катер "Ивановец".

Михаил Федоров в новом подкасте показал, насколько большой морской дрон "MAGURA V5". Он сообщил, что полезная нагрузка такой лодки может достигать до 300 килограмм. Также Федоров заметил, что есть несколько компаний, которые производят похожие продукты.

Как выглядит дрон "MAGURA V5": смотрите видео

О создании этого морского дрона стало известно в июле 2023 года. Согласно открытым данным "MAGURA V5" имеет следующие характеристики:

длина – 5,5 метра;

ширина – 1,5 метра;

высота над ватерлинией – 500 миллиметров;

крейсерская скорость – 22 узла (около 40 километров в час);

максимальная скорость – 42 узла (около 78 километров в час);

дальность – 450 морских миль (примерно 833 километра).

полезная нагрузка – 320 килограммов.

связь – mesh-радио с воздушным ретранслятором или спутниковая связь.

Что известно об уничтожении катера "Ивановец"