У новому подкасті "Слон" віцепрем'єр, очільник Мінцифри Михайло Федоров показав, який вигляд має український дрон, який знищив російський ракетний катер. Як раніше писало видання The War Zone, "MAGURA" може виконувати різні операції – від розвідки до виконання бойових місій, передає 24 Канал.

До теми Уроки морської війни: як світ реагує на успішні українські операції в Чорному морі

Якого розміру морський дрон "MAGURA"

"MAGURA V5" (Морський автономний охоронний безпілотний роботизований апарат V-типу) – це українські морські дрони, які можуть виконувати різні операції. У перший день лютого вони успішно знищили катер "Івановєц".

Михайло Федоров у новому подкасті показав, наскільки великий морський дрон "MAGURA V5". Він повідомив, що корисне навантаження такого човна може сягати до 300 кілограм. Також Федоров зауважив, що є кілька компаній, які виробляють схожі продукти.

Який вигляд має дрон "MAGURA V5": дивіться відео

Про створення цього морського дрона стало відомо у липні 2023 року. Згідно з відкритими даними "MAGURA V5" має наступні характеристики:

довжина – 5,5 метра;

ширина – 1,5 метра;

висота над ватерлінією – 500 міліметрів;

крейсерська швидкість – 22 вузли (близько 40 кілометрів за годину);

максимальна швидкість – 42 вузли (близько 78 кілометрів за годину);

дальність – 450 морських миль (приблизно 833 кілометри).

корисне навантаження – 320 кілограмів.

зв'язок – mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв'язок.

Що відомо про знищення катера "Івановєц"