Дроны массированно атаковали российскую Удмуртию: под ударом мог оказаться объект Росрезерва

В российской Удмуртии заявили об одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время. По предварительным данным, дроны могли попасть по резервуарному парку комбината "Горизонт", входящему в систему Росрезерва.

Об этом пишет телеграмм-канал Exilenova+ .

Что известно об атаке?

Утром 27 июля российские власти сообщили о массированной атаке беспилотников на территорию Удмуртской Республики. По словам главы региона Александра Бречалова, это была "самая масштабная атака за последнее время" на объекты республики.

По его словам, силы противовоздушной обороны якобы сбили несколько беспилотников. О пострадавших не сообщается, а на местах работают оперативные службы. Однако российский чиновник не уточнил, какие именно объекты стали целями атаки.

Дроны фиксируют над городом Сарапул: смотрите видео

В то же время, телеграмм-каналы и OSINT-сообщества сообщают, что взрывы и работу ПВО слышали в городе Сарапул. По предварительным данным, есть вероятность попадания на окраины города.

Россияне активно снимают беспилотники и работу противовоздушной обороны: смотрите видео

Также распространяется информация, что целью атаки мог стать резервуарный парк ФГКУ комбината "Горизонт", входящий в систему государственного материального резерва России (Росрезерв). В сети обнародовали координаты предполагаемого места удара.



Дроны вероятно попали в военный объект / Фото OSINT

Город Сарапул в Удмуртской Республике, где сообщали о взрывах, расположен примерно в 2 тысячах километрах от государственной границы Украины.

Министерство обороны России заявило, что в ночь на 27 июля силы ПВО якобы сбили 276 беспилотников. В то же время, российское ведомство традиционно не сообщает, сколько дронов смогли прорвать оборону и попасть в определенные цели.

Напомним, в ночь на 27 июля беспилотники совершили массированную атаку на российский Ростов, где местные жители сообщали о более чем 15 мощных взрывах и пожарах. По предварительным данным, под удар попали порт и железнодорожная инфраструктура. Из-за работы российских средств ПВО и РЭБ один из дронов врезался в многоэтажный дом. Российские власти заявили о двух погибших, пятерых пострадавших и повреждении жилых домов и другой инфраструктуры.