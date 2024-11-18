В Минобороны Германии подтвердили намерения передать Украине дроны, что называют "мини-Taurus"

Борис Писториус подтвердил информацию СМИ о намерении передать Украине партию из 4 000 дронов. Эти летательные аппараты оснащены искусственным интеллектом и известны как "мини-Taurus".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Министра обороны Германии во время его визита к производителю вертолетов Airbus в Донауверте, которое цитирует Stern.

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Что сказал Писториус о дронах "мини-Taurus" для Украины

Немецкий министр подчеркнул исключительные возможности новых беспилотников, утверждая, что они обладают способностью "в определенной степени преодолевать систему радиоэлектронной борьбы противника и летать вокруг нее".

Они (дроны – 24 Канал) способны действовать на расстоянии 30 или 40 километров в глубине территории, а затем атаковать командные пункты, логистические узлы и другие цели,

– добавил Писториус.

Он также отметил, что поставки этих дронов является важным дополнительным активом для Вооруженных Сил Украины.

К слову, ранее о возможности поставки Германией дронов, известных как "мини-Taurus" писала газета Bild. Там отмечали, что, ожидается, что поставки этого вооружения начнется в декабре, причем ежемесячно планируется предоставлять партии по несколько сотен летательных аппаратов.